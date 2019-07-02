«Это страшная трагедия»: врио губернатора Мурманской области пообещал поддержку Северному флоту

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис заявил, что регион готов поддержать Северный флот после гибели 14 моряков-подводников.

«Это страшная трагедия. Мы готовы оказать все необходимое содействие Северному флоту, Мурманская область и Флот всегда поддерживают друг друга в сложные моменты. Вечная память тем, кто отдает свои жизни во имя безопасности нашей страны», – написал 2 июля глава региона на своей странице во «ВКонтакте».

Разобраться в случившемся также пообещал и Следственный комитет. Там сообщили, что «по факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах вблизи Североморска проводится доследственная проверка. По ее результатам следователями Следственного комитета будет принято процессуальное решение».

Президент РФ Владимир Путин отменил свое участие в форуме «Реки России» и в ближайшее время проведет встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.

По некоторым данным, пожар произошел на небоевой атомной субмарине, известной как «Лошарик». Оставшимся в живых членам экипажа удалось спасти корабль, сейчас он находится в Североморске. Его создатели отказываются комментировать ЧП.