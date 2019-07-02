ВАДА заподозрило в употреблении допинга 298 российских спортсменов. На 43 из них уже собрали доказательства
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил на основе данных, полученных в московской лаборатории. Как сообщает пресс-служба организации, на 43 из них уже собрана доказательная база, которую теперь переправят в соответствующие международные федерации.
«ВАДА продолжает добиваться значительных успехов в этом длительном и сложном деле. Тот факт, что мы перешли к этапу получения результатов, означает, что мы стали на один шаг ближе к привлечению к ответственности тех, кто обманул. Это отличная новость для чистого спорта и спортсменов всего мира. Нам еще предстоит проделать большую работу, но мы хотим отметить продолжающееся сотрудничество с международными федерациями, а также с РУСАДА. Ни одно из этих достижений было бы невозможно без решения Исполнительного комитета ВАДА от сентября 2018 года», – заявил директор ВАДА Гюнтер Янгер.
Справка:
Напомним, РУСАДА лишили прав в 2015 году по итогам доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В 2017-м агентство отказались восстанавливать в правах, поскольку были выполнены не все условия ВАДА – в частности, в России отказались признавать, что чиновники Минспорта участвовали в допинг-схеме, также экспертов не допустили к данным и анализам московской лаборатории. Однако в сентябре министр спорта РФ Павел Колобков направил в адрес ВАДА письмо с решением принять эти условия. В ответ на это в сентябре 2018 года российское агентство получило условное восстановление в правах при условии выполнения ряда требований, одно из которых – передача всех допинговых баз отечественных спортсменов. После небольшой задержки, которая вызвала новую волну критики и требований повторно дисквалифицировать РУСАДА, базы были все-таки переданы.