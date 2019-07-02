Путин отменил участие в форуме «Реки России» и проведет встречу с Шойгу

Президент РФ Владимир Путин отменил свое участие в форуме «Реки России» и в ближайшее время проведет встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин отменил свое участие в форуме "Реки России"», – сказал он. «По поручению президента вице-премьер Ольга Голодец обратится к участникам форума», – добавил пресс-секретарь.

«В ближайшее время у президента запланирована встреча с министром обороны Сергеем Шойгу», – сообщил Песков.

Напомним, 2 июля стало известно о гибели 14 российских подводников при пожаре на глубоководном аппарате. По некоторым данным, это небоевая атомная субмарина, известная как «Лошарик». Оставшимся в живых членам экипажа удалось спасти корабль, сейчас он находится в Североморске. Его создатели отказываются комментировать ЧП. По факту гибели моряков СК РФ ведет доследственную проверку.