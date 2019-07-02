Россиянин умер в Финляндии во время соревнований Ironman

Участник соревновия по триатлону Nokian Tyres Ironman Finland Виталий Дерягин умер 30 июня в финском Лахти, о гибели спортсмена финские власти сообщили российским дипломатам. Информацию 2 июля подвердил журналистам консульский отдел посольства РФ в Хельсинки.

На странице в Facebook организаторы мероприятия выражают соболезнования и уточняют, что мужчине стало плохо во время заплыва 29 июня, его госпитализировали в местную больницу. Но спасти спортсмена не удалось, 30 июня врачи констатировали смерть.

По данным казанских СМИ, Виталий Дерягин — профессиональный спортсмен, мастер спорта по лыжному спорту, окончил Камский государственный институт физической культуры. Он был депутатом Елабужского горсовета и замгендиректором компании «Эссен Продакшн АГ».

Посольство оказывает поддержку родственникам в вопросе вывоза тела.

Триатлон IronMan 70.3 (вдвое короче стандартного), который прошёл в Лахти второй раз подряд, включает три этапа: заплыв на 1,9 км в акватории лахтинского озера, веломаршрут на 90 км по окрестностям города и забег на 21 км.