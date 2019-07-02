Кокорина выпустили из СИЗО. Футболист проходит курс реабилитации в одном из московских медцентров

Футболист «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО. Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву, спортсмен начал проходить курс реабилитации в одном из медицинских центров Москвы.

«Сколько ему выписано по назначению, столько и продлится, я не знаю, я в медицинские документы не заглядывала. В режиме будут идти реабилитационные процедуры до момента его этапирования уже в колонию», — подчеркнула Потяева.

Весной 2018 года Кокорин перенес операцию на колене в связи с разрывом крестообразных связок. После ареста неоднократно сообщалось об ухудшении состояния его колена из-за отсутствия профессиональной реабилитации. Ранее сообщалось, что в колене начала скапливаться жидкость.

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и четвертый фигурант их уголовного дела, Протасовицкий, будут отбывать наказание в одной колонии. Предположительно, все фигуранты громкого уголовного дела будут находиться в одном из регионов недалеко от Москвы.