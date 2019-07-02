Происшествия
Кокорина выпустили из СИЗО. Футболист проходит курс реабилитации в одном из московских медцентров
Футболист «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО. Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву, спортсмен начал проходить курс реабилитации в одном из медицинских центров Москвы.
«Сколько ему выписано по назначению, столько и продлится, я не знаю, я в медицинские документы не заглядывала. В режиме будут идти реабилитационные процедуры до момента его этапирования уже в колонию», — подчеркнула Потяева.
Весной 2018 года Кокорин перенес операцию на колене в связи с разрывом крестообразных связок. После ареста неоднократно сообщалось об ухудшении состояния его колена из-за отсутствия профессиональной реабилитации. Ранее сообщалось, что в колене начала скапливаться жидкость.
Напомним, братья Кокорины, Мамаев и четвертый фигурант их уголовного дела, Протасовицкий, будут отбывать наказание в одной колонии. Предположительно, все фигуранты громкого уголовного дела будут находиться в одном из регионов недалеко от Москвы.
Справка:
8 мая Кокорин получил полтора года колонии общего режима, его брат Кирилл столько же. Мамаев и четвертый фигурант, Александр Протасовицкий, приговорены к году и пяти месяцам каждый. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания» в российской столице. 13 июня Мосгорсуд отменил приговор суда первой инстанции для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и вынес новый. В новый приговор добавили пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Признать оружием стул, которым футболисты били чиновника Дениса Пака в «Кофемании», просила прокуратура. Сроки наказания футболистам остались прежними.