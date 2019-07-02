Следственный комитет РФ возбудил дело по факту обстрела журналистов ВГТРК в Донбассе

Следственный комитет России 2 июля возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны по факту обстрела украинскими силовиками в ДНР съемочной группы ВГТРК, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

СК России по факту артиллерийского обстрела украинскими силовиками гражданских лиц, среди которых находились ж... https://t.co/CB6HmnPq3q — Следственный комитет (@sledcom_rf) 2. Juli 2019

«Главным следственным управлением СК России по факту артиллерийского обстрела гражданских лиц на территории ДНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"). Следователям СК России предстоит установить, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий в Донбассе», – сказала она.

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В СК сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины вели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения группы гражданских лиц, в том числе российских журналистов, в районе поселка Александровка.

Ранее 2 июля съемочная группа корреспондента Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка, в районе поселка Александровка, к счастью, никто из российских журналистов не пострадал.