«АвтоВАЗ» приостанавливает производство из-за срыва поставок компонентов

Группа «АвтоВАЗ» объявила о вынужденной остановке производства на неопределенный срок. Причиной стал срыв поставок автокомпонентов с нижегородского завода.

Как сообщили 2 июля в пресс-службе АО «АвтоВАЗ», с 3 июля автогигант вынужденно приостановит все сборочные линии на заводах в Тольятти и Ижевске. «Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (г. Нижний Новгород)», – говорится в заявлении компании.

В пресс-службе подчеркивают, что «АвтоВАЗ» «делал все возможное», чтобы не допустить этой ситуации, и «предпринимает все необходимые меры», чтобы возобновить производство как можно скорее. На доступность автомобилей LADA у дилеров ситуация пока не влияет.

«Компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки, – говорится в сообщении пресс-службы. – О возобновлении производства будет сообщено дополнительно».