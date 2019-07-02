СК РФ начал проверку по факту гибели 14 моряков-подводников

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели моряков-подводников в исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, сообщила 2 июля официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Военными следственными органами СК России проводится доследственная проверка по факту гибели моряков-подводников... https://t.co/ff3i6KyGBM — Следственный комитет (@sledcom_rf) 2. Juli 2019

«По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», – сказала она.

По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. По данным прессы, это была небоевая глубоководная атомная субмарина, известная как «Лошарик». Её создатели отказываются комментировать ЧП.