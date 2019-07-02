Набережную Мойки перекроет карнавал. У Владимирской автомобилистов подвинут ради «Дня Достоевского»

В ближайшие дни схему движения транспорта в центре Петербурга изменят несколько культурных мероприятий. В районе музея Достоевского уже с вечера 4 июля будет не припарковаться.

Как сообщает 2 июля пресс-служба КРТИ, с 22:00 5 июля до 20:00 6 июля в связи с проведением СПб ГБУК «Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского» городского мероприятия «День Достоевского» будет перекрыто движение транспорта на участке Кузнечного переулка от Владимирской площади до улицы Марата и участке улицы Достоевского от Кузнечного до дома 3 по Достоевского.

Кроме того, с 22:00 4 июля до 22:00 5 июля по этим же адресам будет запрещена парковка.

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С 23:00 5 июля до 20:00 8 июля будет перекрыто движение по набережной реки Мойки на участке от Аптекарского переулка до 1-го Садового моста, а также по проезду вдоль Марсова поля и Царицынскому проезду. Ограничения связаны с проведением ООО «ПТС-медиа» Санкт-Петербургского речного карнавала.