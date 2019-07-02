На Мальдивы можно лететь без визы с 25 июля

Соглашение об отмене въездных ограничений между Россией и Мальдивской Республикой вступит в силу 25 июля. Об этом сообщает МИД РФ 2 июля.

25 июня в г. Москве подписано Соглашение между @Pravitelstvo_RF и Правительством Мальдивской Республики о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Мальдивской Республики, которое вступит в силу 25 июля 2019 года.

?https://t.co/OjIpEuijib pic.twitter.com/WnLRhu3Gop — МИД России ?? (@MID_RF) 2. Juli 2019

«Граждане России и Мальдив, являющиеся владельцами общегражданских заграничных, дипломатических и служебных паспортов, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом, а также непрерывно пребывать на территории государств каждой из сторон без виз в течение периода, не превышающего 90 дней со дня въезда, при условии, что такое пребывание не используется ими для осуществления трудовой деятельности, учебы или постоянного проживания», – отметили в министерстве.