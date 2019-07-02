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02.07.2019 18:26
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«И Пушкина вечерами цитирует». Как живет свинья Варвара с Васильевского острова

«Пигимот», «малышка», «котик» – так ласково называет петербуржец Михаил своего домашнего питомца, свинью Варвару. Звезда соцсетей, по популярности приближающаяся к нерпенку Крошику, славы, как и ее хозяин, совсем не ищет.

«И Пушкина вечерами цитирует». Как живет свинья Варвара с Васильевского острова

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Те, кто живет и работает неподалеку от Покровской больницы на Васильевском острове, давно привыкли к необычному питомцу владельца местного спортклуба. Вьетнамская вислобрюхая свинья Варвара появилась на Детской улице пять лет назад, тогда она была двухмесячным поросенком. Взять в дом такое животное, как сейчас говорит ее хозяин Михаил, было экспромтом. Ее продавали на «Авито» за 2,5 тысячи рублей, и если бы не нашелся желающий «Варюню» приютить, зверь вскоре мог бы стать котлетой. 

Найти Варю и ее хозяина не так просто. Фотографии, которые периодически появляются в соцсетях, указывают лишь на близость к Покровской больнице. В питерском клубе любителей свиней про Варвару знают, но место жительства обозначают все так же – Васильевский остров, Детская линия, какой-то спортклуб. 

Прохожие еще на Среднем проспекте про разгуливающую по острову свинью не слышали, но чем дальше во дворы вокруг «Эрарты», тем чаще направление местные жители указывают уже без лишних вопросов. «Да там, за этим домом. Что-то она у него потолстела», – замечают старожилы, с улыбкой вспоминая последнюю встречу с Варварой. 

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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Живет «пигимот», как называет ее хозяин, в 11-м доме по Детской улице, в подвальном помещении, там же расположен зал единоборств. Двери клуба открыты, Варвара встречает гостей прямо у входа. В вольере у свиньи чисто, никакие запахи ее присутствие не выдают. Откуда-то из глубины выходит хозяин, журналистов он не ждал, но визиту не удивился. То ли показательно, то ли просто подошло обеденное время – Михаил поставил Варваре миску с едой. Не тазик, миску, примерно из такой же кормят, например, cреднеазиатскую овчарку. Рацион у Варвары, как у профессионального спортсмена, – злаковая каша, овощи, яйца. Судя по скорости уплетания, свинье по вкусу. 

После обеда Варваре вытирают нос, свинья уворачивается, но сопротивляется не особо активно. В описании породы в Интернете встречается такая разбивающая стереотипы черта, как чистоплотность. Пока хозяин отлучился, вислобрюхая неспешно отправилась в сторону выхода, прикусив по пути ногу фотографа «Фонтанки». Зубы у нее внушительные, но посягательство на свиную территорию закончилось лишь небольшой царапиной. «Она привита, стоит на учете. Меня тоже периодически прикусывает», – рассказывает Михаил.  

 

 

 

«Съемочная группа Первого канала приезжала с килограммом сыра», – поняли намек журналисты «Фонтанки» и побежали в ближайший магазин. Хозяин свиньи на вопрос о замечании соседей про вес вислобрюхой отметил, что она, напротив, в последнее время немного скинула. «Сколько она точно весит, я не знаю, 100–120 кг. Я ее давно не пытаюсь поднять», – рассказывает владелец спортклуба. По той же причине он не ездит на встречи свиновладельцев. «Был разок, когда ее еще можно было взять на руки». 

На прогулку Варвара выходит без поводков и прочих собачьих аксессуаров, все дела – только на улице, зимняя пора не исключение. Хозяин убирает не только за своим питомцем, но и по пути с газона прихватывает прочий мусор. 

Свинья передвигается со скоростью только вставшего на ноги ребенка, да и то все время норовит выкопать носом яму и в нее залечь. Поход до поворота на 28-ю линию, к «Эрарте», то есть чуть меньше двухсот метров, занял минут сорок. Чтобы туда дойти, хозяин выкладывал ей дорожку из сыра и нектаринов. «Идем, Варюня, малыш. Котик, иди сюда», – призывает меньше всего похожего на «котика» зверя хозяин. 

За время прогулки разве что пара человек не стали останавливаться и задавать хозяину одни и те же вопросы: «Вьетнамская вислобрюхая. Пять лет. 100–120 кг. Живет до 18–25». «Меня еще часто спрашивают про развитый интеллект у свиней. Ага, Пушкина вечерами цитирует», – без тени улыбки делится хозяин свиньи.

Варю тут многие знают и приветствуют, поглаживая шерстистый загривок. «Красавица», «сладострастная», «котик», «барышня». Каких только комплиментов не собрала Варвара, дойдя до газона «Эрарты». «Теперь ты видишь, что вредно много есть?» – обратился к своей пухленькой спутнице один из прохожих. «Кошмар, сколько сала гуляет», – ужаснулся другой. «Пойдем со мной в больницу, там еда как раз для тебя», – угощая Варвару сливами, пригласила третья.

На радость обступившей ее публике Варвара проявила характер. Свинья пыталась устроить себе лежбище среди скудного цветника возле «Эрарты», стремительно вспахивая его носом. Попинывания хозяина, строгое «нельзя» и затоптанная обратно ямка были встречены недовольным похрюкиванием. 

«И Пушкина вечерами цитирует». Как живет свинья Варвара с Васильевского острова

Несмотря на то, что не все с радостью и сотней фотографий на смартфон встречают Варвару, конфликтов ни с другими животными, ни с людьми за пятилетнюю жизнь на Васильевском острове у вислобрюхой не было. Ей, судя по всему, вообще все равно, лишь бы дорога впереди пахла сыром и кто-нибудь порой чесал бока. 

«Пойдем, дядя даст тебе кефирчик», – позвал свинью в обратный путь Михаил. Послеобеденное лакомство почти всегда состоит из чего-нибудь молочного. Сегодня ее ждал творог с яблоками и пряностями – гвоздика и корица нужны для лучшего метаболизма, в ее рационе также есть аминокислоты, глицин, разные витамины. 

Сколько сейчас стоит прокормить стокилограммовую свинью, Михаил не знает. У Вари есть клуб поклонников, которые все время ей что-нибудь приносят. Их не то чтобы много, но пока Варе достаточно. Делать ее знаменитостью, еще большей знаменитостью, Михаил совершенно не стремится. «Я ее не для этого заводил. Если кто захочет заняться ее пиаром – на здоровье, вперед. Я не против, но сам этим заниматься точно не буду». 

Возле дома Варвара слопала последний кусок сыра. Хозяин помыл ей копыта и нос. Утомленная прогулкой «малышка» тяжело начала спускаться вниз, к своей постели. 

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

Справка:

Вьетнамская вислобрюхая свинья получила название благодаря стране происхождения и пузу, которое у взрослых особей свисает почти до земли. Это сельскохозяйственное животное, однако благодаря нраву, способности к социализации и относительно небольшим размерам ее все чаще заводят в качестве домашнего питомца.

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