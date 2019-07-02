Украина отозвала приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы в парламент

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение представителям Парламентской ассамблеи Совета Европы на внеочередные парламентские выборы в стране в качестве наблюдателей. Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на странице в Facebook.

«Председатель Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине», – написал Арьев.

Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее в полном объеме, которые были урезаны в 2014 году, после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ.

Напомним, что ещё при предыдущем президенте страны, Петре Порошенко, в феврале 2019 года, Верховная рада запретила наблюдателям из Российской Федерации участвовать в избирательном процессе на Украине.