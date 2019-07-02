Путин поручил к 1 августа удвоить зарплаты пожарных

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительственным министрам до 1 августа решить вопрос с увеличением зарплат пожарным. Соответствующее поручение дано по итогам прямой линии.

«Обеспечить доведение уровня оплаты труда работников подразделений пожарной охраны МЧС России в 2019 году до 24 тыс. рублей в месяц, а с 2020 года – до 32 тыс. рублей в месяц», – говорится в тексте поручений, опубликованном на сайте Кремля 2 июля. Ответственными назначены первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов и глава МЧС Евгений Зиничев. Срок – 1 августа 2019 года.

В ходе прямой линии пожарный из Калининграда пожаловался Путину, что зарплата начальника пожарной части составляет 16 тыс. рублей, а зарплата его коллег – 12–13 тысяч рублей.