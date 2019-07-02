Европейцы бегут от жары в Финляндию. Авиакомпании подняли цены на билеты, спрос на коттеджи растёт

Прямые рейсы из Италии и Германии в Лаппеенранту заполнены в последние несколько дней европейцами, которые изнывают от жары. Авиакомпании также подняли цены на рейсы из Южной и Центральной Европы в аэропорт Хельсинки-Вантаа. Об этом 2 июля сообщает Yle.

По словам Юхи Сорьонена, директора по маркетингу компании Go Saimaa, которая занимается развитием туризма в Южной Карелии, наблюдается рост бронирований и просмотров сайта для туристов. То же самое происходило и в прошлом году, когда в Европе температура добралась до высоких отметок. «Путешественники принимают решения очень быстро и подходящие туристические направления ищут онлайн», – говорит Сорьонен.

Слоган Saimaa is cool, запущенный в Италии и Германии зимой, за счёт игры слов (классный/прохладный) пришёлся сейчас как нельзя кстати.

Авиакомпании быстро отреагировали на спрос. Если обычно из Берлина до Лаппеенранты можно купить билет за несколько десятков евро, то на ближайшие дни цены выросли до сотни. EasyJet и Finnair также повысили цены на билеты из Берлина в Хельсинки-Вантаа на ближайшие несколько дней из-за высокого спроса.

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Из-за увеличения числа туристов этим летом найти арендуемые коттеджи на юге Саймаа стало труднее. Как отмечает предприниматель Веса Килпи, сдающий в аренду домики в Савитайпале, почти все забронировано до конца августа — в последний раз настолько удачным сезон был в 2014 году, до обвала рубля.

Жара захватила Европу в начале прошлой недели. Во Франции столбик термометра подобрался к +45. В Италии «красный» уровень погодной угрозы действовал в 16 городах. В Германии высокие температуры плавили дороги и деформировали железнодорожные пути, а жители отбрасывали скромность в попытках хоть как-то охладиться. Сейчас аномальнаяа жара отступает. В Берлине 2 июля +22, в Милане – +34. В Лаппенранте и Хельсинки на текущей неделе похолодает до 16–18 градусов Цельсия.