Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +16
$ 63.23р
71.41р
20:52 02.07.2019
Расширенный поиск

Финляндия
02.07.2019 17:58
Печать

Европейцы бегут от жары в Финляндию. Авиакомпании подняли цены на билеты, спрос на коттеджи растёт

Прямые рейсы из Италии и Германии в Лаппеенранту заполнены в последние несколько дней европейцами, которые изнывают от жары. Авиакомпании также подняли цены на рейсы из Южной и Центральной Европы в аэропорт Хельсинки-Вантаа. Об этом 2 июля сообщает Yle.

По словам Юхи Сорьонена, директора по маркетингу компании Go Saimaa, которая занимается развитием туризма в Южной Карелии, наблюдается рост бронирований и просмотров сайта для туристов. То же самое происходило и в прошлом году, когда в Европе температура добралась до высоких отметок. «Путешественники принимают решения очень быстро и подходящие туристические направления ищут онлайн», – говорит Сорьонен.

Слоган Saimaa is cool, запущенный в Италии и Германии зимой, за счёт игры слов (классный/прохладный) пришёлся сейчас как нельзя кстати.

Авиакомпании быстро отреагировали на спрос. Если обычно из Берлина до Лаппеенранты можно купить билет за несколько десятков евро, то на ближайшие дни цены выросли до сотни. EasyJet и Finnair также повысили цены на билеты из Берлина в Хельсинки-Вантаа на ближайшие несколько дней из-за высокого спроса.

Реклама


Из-за увеличения числа туристов этим летом найти арендуемые коттеджи на юге Саймаа стало труднее. Как отмечает предприниматель Веса Килпи, сдающий в аренду домики в Савитайпале, почти все забронировано до конца августа — в последний раз настолько удачным сезон был в 2014 году, до обвала рубля.

Жара захватила Европу в начале прошлой недели. Во Франции столбик термометра подобрался к +45. В Италии «красный» уровень погодной угрозы действовал в 16 городах. В Германии высокие температуры плавили дороги и деформировали железнодорожные пути, а жители отбрасывали скромность в попытках хоть как-то охладиться. Сейчас аномальнаяа жара отступает. В Берлине 2 июля +22, в Милане – +34. В Лаппенранте и Хельсинки на текущей неделе похолодает до 16–18 градусов Цельсия.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
shutterstock.com
02.07.2019 18:00

Солнце над Пушкинским районом

Первого июля наши предки отмечали Ярилин день – праздник солнце. Его называли «макушкой лета». Праздник возник в те времена, когда на Руси еще не было христианства, и славянские народы просили помощи у небесных светил, природы и животных.
фото предоставлено Научно-консультативным советом Общероссийского профсоюза работников реставрационной сферы деятельности
02.07.2019 14:36

В Петербурге обсудили актуальные вопросы реставрации

В июне 2019 года в Санкт-Петербурге состоялось первое заседание Научно-консультативного совета Общероссийского профсоюза работников реставрационной сферы деятельности.
ГК "КВС"
02.07.2019 13:54

Отличная новость для клиентов ГК «КВС»

С 1 июля вступают в силу изменения в 214-ФЗ. И у нас отличная новость! Городские и областные объекты застройщик достраивает по «старым правилам».
фото предоставлено компанией МЕГА Парнас
02.07.2019 13:30

Kykla Masha в проекте «Модные субботы» МЕГИ Парнас

6 июля в 18.00 в МЕГЕ Парнас пройдёт заключительная летняя встреча проекта «Модные субботы» (0+) в пространстве корнера Scandinavian. В лектории выступит московский стилист, редактор моды журнала Hello! и создатель бренда BODYPOETRY Маша Колосовая, знакомая многим под псевдонимом Kykla Masha. После этого посетителей торгового центра ждёт лекция от команды дизайнеров ИКЕА.
Setl City
02.07.2019 12:56

В июле «Петербургская Недвижимость» предоставляет скидки – до 50 000 руб. за каждую комнату

Теперь выгодней покупать просторные квартиры: чем больше комнат — тем выше скидка.
ГК "КВС"
02.07.2019 12:50

ГК "КВС" - к «новым правилам» готовы!

С 1 июля вступают в силу изменения в 214-ФЗ. Первым областным объектом, квартиры которого застройщик будет продавать по «новым правилам», станет 7 жилая группа в микрогороде «Новое Сертолово».
Glorax Development
02.07.2019 12:21

Glorax Development стала победителем премии «Права потребителей и качество обслуживания»

Компания Glorax Development получила премию «Права потребителей и качество обслуживания» в категории «Недвижимость. Городское строительство».
ГК «Эталон»
02.07.2019 12:18

Студенческие стройотряды поработают на стройплощадке «Эталон ЛенСпецСМУ»

Студенческие стройотряды «Белка» и «Триумф» поработают на стройплощадке ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
РСТИ (Росстройинвест)
02.07.2019 12:02

РСТИ ввела в эксплуатацию детский сад на Ленинском проспекте

РСТИ (Росстройинвест) получила разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 200 мест на Ленинском проспекте. Договор на выполнение работ по завершению строительства был заключен с Фондом капитального строительства и реконструкции в январе 2019 года.
ГК «Эталон»
02.07.2019 11:50

«Эталон ЛенСпецСМУ» будет реализовывать 9 строящихся объектов по старым правилам

Комитет по строительству Санкт-Петербурга выдал АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») заключения о степени готовности девяти строящихся жилых комплексов Компании
РСТИ (Росстройинвест)
01.07.2019 16:07

Первая очередь ЖК «Terra» будет продаваться по ДДУ

РСТИ (Росстройинвест) получила заключение о соответствии первой очереди жилого комплекса «Terra» критериям Минстроя.
ГК «Полис Групп»
01.07.2019 15:54

Строительная готовность объектов ГК «Полис Групп» в Ленобласти выше 30%

ГК «Полис Групп» получила заключения о степени готовности для своих объектов в Ленинградской области – ЖК «ПаркЛэнд» и ЖК «Краски лета» (5 очередь).