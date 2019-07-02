«Малахит» и ОСК отказываются комментировать гибель 14 подводников

Государственная Объединенная судостроительная корпорация и конструкторское бюро «Малахит» заявили, что не комментируют обстоятельства аварии на глубоководном аппарате, в которой погибли 14 подводников.

В приемной «Малахита» «Фонтанке» 2 июля заявили: «Мы не даем комментарии в связи с тем, какая сейчас ситуация». А в ОСК перенаправили с вопросами в ВМФ. Тем временем РБК со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что ЧП произошло 1 июля на атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик», которая спроектирована «Малахитом».

Как сообщили в Минобороны, авария произошла в ходе проведения биометрических измерений. Моряки погибли в результате отравления продуктами горения.