Путин поручил проанализировать практику по делам об оскорблении государства

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с МВД России и Роскомнадзором проанализировать практику по административным делам об оскорблении государства в Интернете и принять меры, чтобы избежать необоснованного привлечения к ответственности по этой статье КоАП.

Перечень поручений по итогам «Прямой линии» с Путиным опубликован 2 июля на сайте Кремля.

Генеральной прокуратуре РФ совместно с МВД и Роскомнадзором поручено «проанализировать правоприменительную практику возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3-5 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, применения порядка ограничения доступа к информации, предусмотренного статьей 151–1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"». При необходимости следует «принять меры по недопущению необоснованного привлечения к административной ответственности и (или) ограничения доступа к информационному ресурсу».

Срок исполнения этого поручения – 1 ноября 2019 года. Ответственными за его реализацию назначены генпрокурор России Юрий Чайка, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и глава Роскомнадзора Александр Жаров.