У развязки КАД с проспектом Культуры перекроют одну полосу и частично съезд

В Петербурге на неделю ограничивается движение в районе транспортной развязки кольцевой автодороги с проспектом Культуры. Там будут устранять колейность проезжей части.

Как сообщает 2 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с сегодняшнего дня до 10 июля на участке в районе развязки на 113-м километре внешнего кольца КАД будут перекрыты полоса безопасности и первая полоса. На второй и третьей полосах скорость ограничат до 50 км/ч.

Дополнительно будут попеременно перекрывать одну из двух полос на съезде с внешнего кольца на проспект Культуры. Полностью съезд перекрывать не будут.

Работы ведет АО «ВАД», выполняться они будут круглосуточно. В управлении добавляют, что сроки производства работ могут скорректировать с учётом погодных условий.

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Помимо этого на КАД устраняют колейность:

Также до 10 июля на внутреннем кольце КАД сужен путепровод над проспектом Культуры. До 1 сентября полностью закрыт участок внешнего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры. А на вантовом мосту до осени ограничено движение грузового транспорта.