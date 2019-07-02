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Общество
02.07.2019 17:08
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Президент России поручил продумать преференции для украинцев при приеме в гражданство РФ

Президент России Владимир Путин поручил МВД проработать возможные дополнительные преференции для граждан Украины при приеме в российское гражданство.

Поручение содержится в перечне, подготовленном по итогам «Прямой линии» и опубликованном на сайте Кремля 2 июля. МВД России должно проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций», – говорится в перечне поручений главы государства. Документ, подписанный по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным» опубликован на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение назначен глава МВД Владимир Колокольцев, срок исполнения – 1 августа.

20 июня во время «Прямой линии» к Путину обратилась семья из Донбасса с девятью детьми. В 2014 году они переехали в Набережные Челны, но из-за юридических тонкостей смогли получить только статус беженцев.

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