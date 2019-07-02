Путин поручил проработать меры против необоснованных арестов бизнесменов

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 декабря разработать меры для сокращения причин заключения под стражу по преступлениям в сфере предпринимательской деятельности. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным», опубликованном 2 июля на сайте Кремля.

«Генеральной прокуратуре РФ совместно с Верховным судом проанализировать правоприменительную практику избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, и с учетом ранее данных поручений внести предложения, направленные на устранение причин и условий необоснованного применения данной меры к указанной категории лиц», – говорится в тексте поручения.