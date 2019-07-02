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Бизнес
02.07.2019 16:58
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Триллионы в цементную пыль. Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек

В России числится 62 тысячи незавершенных объектов строительства, финансируемых на государственные деньги. Общий объем – 4 трлн рублей, большая часть – в регионах. Аудиторы Счетной палаты РФ сделали вывод на основе анализа данных на начало года, сообщает во вторник, 2 июля, ведомство Алексея Кудрина.

Счетная палата целенаправленно проверяла проекты, в которые вложились федеральная казна и регионы. Аудиторы отмечают при этом резкий рост стоимости незавершенных объектов: за год показатель вырос почти в два раза – с 2,5 трлн до 4 трлн рублей. Просто потому, что раньше аудиторы не считали стройки, работы на которых оплачиваются региональными бюджетами.

Согласно аудиту, в регионах объем недостроев – 58,5 тысячи объектов на 2,9 трлн рублей. В федеральных проектах объемы за последние годы снизились почти вдвое – до 1,2 трлн рублей.

На Северо-Западный федеральный округ приходится меньше всего незавершенных строек – на 299 млрд рублей. Больше всего таких объектов в Центральном федеральном округе – на 1,3 трлн рублей, из них 1 трлн приходится на Москву.

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В качестве вывода к аудиторскому заключению глава Счетной палаты Алексей Кудрин рекомендовал федеральному центру не выделять регионам бюджетные средства на строительство новых объектов, пока не завершены те, сроки по которым уже сорваны. Ведомство грозит подробнее изучить меры, которые принимают власти на федеральном и региональном уровнях.

Буквально только неделю назад стало известно об итогах другого крупного аудита Счетной палаты. Специалисты палаты оценили нарушения на российской Центральной базовой таможне в 1 млрд рублей.

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