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Точка опоры
02.07.2019 17:23
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Петербургская спортсменка с инвалидностью завоевала две медали на международном турнире по бочча

Дарья Адонина, паралимпийская спортсменка из Санкт-Петербурга, на международном турнире по бочче среди лиц с поражение опорно-двигательного аппарата завоевала две медали, – сообщили в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

Соревнования International Boccia Event Pozna?-2019 прошли в Польше. Петербурженка взяла серебро в личном зачете и бронзу в паре.


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Бочче – единственный вид спорта для людей с тяжелыми формами поражения опорно-двигательного аппарата. Это игра с мячом на точность и логику, напоминающая боулинг. Дарья Адонина выступала в классе ВС4. Игроки этого класса имеют тяжелую форму нарушения двигательных функций всех четырех конечностей, контроль туловища также затруднен.

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«Дарье было необходимо продемонстрировать свою игру именно на международном турнире в личном зачете, чтобы закрепиться в сборной России. Она показала достойный результат на соревнованиях такого уровня и уже в августе отправится на чемпионат Европы, по итогам которого будет сформирована команда для участия на Паралимпиаде-2020», – прокомментировал выступление Дарьи Адониной старший тренер сборной Санкт-Петербурга по бочче лиц с ПОДА Владимир Подоплелов.

Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» выражает признательность жертвователям, благодаря которым спортсменке удалось отправиться на соревнования.

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