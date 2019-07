Иванке здесь не место. Как лишняя дочь Дональда Трампа стала интернет-мемом

«Первая дочь» Америки посетила саммит G20 в Осаке и стала свежим мемом #UnwantedIvanka. Соцсети пестрят фотографиями, на которых Иванка Трамп становится участницей самых важных исторических событий. Тех, на которых ей не место.

фрагмент коллажа//twitter.com/fiuna5

Американцы снова потешаются над семейством своего президента. На этот раз тема для сатирических упражнений — акция «Приведи дочь на работу». Именно так в социальных сетях восприняли неожиданно активное участие Иванки Трамп в саммите G20. Неравнодушные пользователи не стали тратить время на риторический вопрос «что она там делает?», а перешли к делу. И отправили Иванку куда подальше — с помощью фотошопа и архивных фотографий. Получилось что-то вроде женской версии Форреста Гампа.

Иванка Трамп ассистирует Черчиллю, Рузвельту и Сталину на конференции в Ялте в 1945 году. Мировые лидеры явно недовольны:

А вот в 1985 году во время первой встречи Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Женеве дела у Иванки пошли лучше. Главное — не прислоняться к каминной решетке.

Ну и подумаешь — политика! Это же не ядерная физика. И не теория относительности. Гений Альберт Эйнштейн, продавец сандалий Дэвид Ротман, лишняя Иванка Трамп — 1939 год.

1932 год. Обед на небоскребе. Девушка, вы не туда попали, это не «Башня Трампа».

2 сентября 1945 года. Иванка Трамп принимает капитуляцию Японии на борту линкора «Миссури».

Ivanka on the USS Missouri, accepting the Japanese surrender for WWII. pic.twitter.com/ZRs7b0B10H — Green Mountain Bear (@greenmtnbear) June 30, 2019

14 августа 1945 года. День победы над Японией на Таймс-сквер. Моряк, медсестра, лишняя Иванка Трамп.

13 июля 1793 года. Смерть Марата. Великая Французская революция — чем не повод для стрима в «Инстаграмчике»?

Американская готика совсем не зловещая. Была, пока в окне не появилась эта женщина в белом.

Возьмитесь за руки, друзья! А то Джо сейчас просто похитят или съедят глазами.

'Cuz you know, she'll "be there for you"… even when she's not welcomed #unwantedivanka pic.twitter.com/bPxhDh94Zh — Hector Salazar (@HectorWSalazar) July 1, 2019

Все парни, как парни, а я — богиня! Иванка Трамп спешит на помощь рядовому Райану.

Третий не лишний, третий — запасной! Иванка Трамп пережила гибель «Титаника», но места на той самой двери ей, как и Джеку, не хватило:

Владимир Путин публично опроверг, что он — инопланетянин, а вот Иванка Трамп этого так и не сделала. Совпадение?

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»