Минобороны РФ: 14 подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате

Министерство обороны РФ рассказало о возгорании на глубоководном аппарате во время проведения биометрических измерений, оно привело к многочисленным жертвам.

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», – цитирует 2 июля заявление Министерства обороны ТАСС.

Глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск.

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Расследованием трагедии занимается главнокомандующий ВМФ, как стало известно RT.