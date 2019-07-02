Происшествия
Минобороны РФ: 14 подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Министерство обороны РФ рассказало о возгорании на глубоководном аппарате во время проведения биометрических измерений, оно привело к многочисленным жертвам.
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», – цитирует 2 июля заявление Министерства обороны ТАСС.
Глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск.
Расследованием трагедии занимается главнокомандующий ВМФ, как стало известно RT.
Расследованием пожара на российском глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, занимается главнокомандующий ВМФ — Минобороны.— RT на русском (@RT_russian) 2. Juli 2019