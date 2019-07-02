Американцы снова собираются на Луну. НАСА успешно протестировало спасательную капсулу пилотируемого корабля «Орион»

Национальное космическое агентство провело испытания спасательной капсулы пилотируемого корабля «Орион». Прямая трансляция запуска проходила на сайте НАСА.

Как сообщает 2 июля сайт Space, тестовая версия «Ориона» была запущена в воздух в 14.00 по Москве и достигла высоты в 13 тысяч километров, после чего была включена система эвакуации. Капсула отделилась от корабля и упала на скорости 500 км/ч в Атлантический океан, в семи километрах от побережья штата Флорида. Тестирование не предполагало использования тормозных парашютов — они будут установлены на капсулу при пилотируемом полёте.

Тестирование спасательной капсулы «Орион» является частью подготовки корабля к полётам за пределы околоземной орбиты. Первая миссия, получившая название «Артемис», состоится предположительно летом 2020 года и будет включать в себя беспилотный полёт «Ориона» вокруг Луны. В случае её успеха в 2022 году стартует пилотируемая «Артемис-2», которая может стать первым путешествием астронавтов за пределы земной орбиты со времён окончания космической программы «Аполлон» в 1972 году. Финалом «Артемиса» станет высадка экипажа недалеко от северного полюса Луны, запланированная на 2024 год.

Тестовая версия «Ориона» была представлена публике ещё в 2011 году. В мае того же года появилось сообщение, что NASA вернулось к работе над «Орионом». В декабре 2012 года посадочная капсула «Ориона» после краткого тестового полёта успешно приводнилась в Тихом океане.