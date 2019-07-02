Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +16
$ 63.23р
71.41р
17:58 02.07.2019
Расширенный поиск

Технологии
02.07.2019 16:46
Печать

Американцы снова собираются на Луну. НАСА успешно протестировало спасательную капсулу пилотируемого корабля «Орион»

Национальное космическое агентство провело испытания спасательной капсулы пилотируемого корабля «Орион». Прямая трансляция запуска проходила на сайте НАСА. 

Как сообщает 2 июля сайт Space, тестовая версия «Ориона» была запущена в воздух в 14.00 по Москве и достигла высоты в 13 тысяч километров, после чего была включена система эвакуации. Капсула отделилась от корабля и упала на скорости 500 км/ч в Атлантический океан, в семи километрах от побережья штата Флорида. Тестирование не предполагало использования тормозных парашютов — они будут установлены на капсулу при пилотируемом полёте. 

Тестирование спасательной капсулы «Орион» является частью подготовки корабля к полётам за пределы околоземной орбиты. Первая миссия, получившая название «Артемис», состоится предположительно летом 2020 года и будет включать в себя беспилотный полёт «Ориона» вокруг Луны. В случае её успеха в 2022 году стартует пилотируемая «Артемис-2», которая может стать первым путешествием астронавтов за пределы земной орбиты со времён окончания космической программы «Аполлон» в 1972 году. Финалом «Артемиса» станет высадка экипажа недалеко от северного полюса Луны, запланированная на 2024 год. 

Тестовая версия «Ориона» была представлена публике ещё в 2011 году. В мае того же года появилось сообщение, что NASA вернулось к работе над «Орионом». В декабре 2012 года посадочная капсула «Ориона» после краткого тестового полёта успешно приводнилась в Тихом океане.

Реклама


Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено Научно-консультативным советом Общероссийского профсоюза работников реставрационной сферы деятельности
02.07.2019 14:36

В Петербурге обсудили актуальные вопросы реставрации

В июне 2019 года в Санкт-Петербурге состоялось первое заседание Научно-консультативного совета Общероссийского профсоюза работников реставрационной сферы деятельности.
ГК "КВС"
02.07.2019 13:54

Отличная новость для клиентов ГК «КВС»

С 1 июля вступают в силу изменения в 214-ФЗ. И у нас отличная новость! Городские и областные объекты застройщик достраивает по «старым правилам».
фото предоставлено компанией МЕГА Парнас
02.07.2019 13:30

Kukla Masha в проекте «Модные субботы» МЕГИ Парнас

6 июля в 18.00 в МЕГЕ Парнас пройдёт заключительная летняя встреча проекта «Модные субботы» (0+) в пространстве корнера Scandinavian. В лектории выступит московский стилист, редактор моды журнала Hello! и создатель бренда BODYPOETRY Маша Колосова, знакомая многим под псевдонимом Kukla Masha. После этого посетителей торгового центра ждёт лекция от команды дизайнеров ИКЕА.
Setl City
02.07.2019 12:56

В июле «Петербургская Недвижимость» предоставляет скидки – до 50 000 руб. за каждую комнату

Теперь выгодней покупать просторные квартиры: чем больше комнат — тем выше скидка.
ГК "КВС"
02.07.2019 12:50

ГК "КВС" - к «новым правилам» готовы!

С 1 июля вступают в силу изменения в 214-ФЗ. Первым областным объектом, квартиры которого застройщик будет продавать по «новым правилам», станет 7 жилая группа в микрогороде «Новое Сертолово».
Glorax Development
02.07.2019 12:21

Glorax Development стала победителем премии «Права потребителей и качество обслуживания»

Компания Glorax Development получила премию «Права потребителей и качество обслуживания» в категории «Недвижимость. Городское строительство».
ГК «Эталон»
02.07.2019 12:18

Студенческие стройотряды поработают на стройплощадке «Эталон ЛенСпецСМУ»

Студенческие стройотряды «Белка» и «Триумф» поработают на стройплощадке ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
РСТИ (Росстройинвест)
02.07.2019 12:02

РСТИ ввела в эксплуатацию детский сад на Ленинском проспекте

РСТИ (Росстройинвест) получила разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 200 мест на Ленинском проспекте. Договор на выполнение работ по завершению строительства был заключен с Фондом капитального строительства и реконструкции в январе 2019 года.
ГК «Эталон»
02.07.2019 11:50

«Эталон ЛенСпецСМУ» будет реализовывать 9 строящихся объектов по старым правилам

Комитет по строительству Санкт-Петербурга выдал АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») заключения о степени готовности девяти строящихся жилых комплексов Компании
РСТИ (Росстройинвест)
01.07.2019 16:07

Первая очередь ЖК «Terra» будет продаваться по ДДУ

РСТИ (Росстройинвест) получила заключение о соответствии первой очереди жилого комплекса «Terra» критериям Минстроя.
ГК «Полис Групп»
01.07.2019 15:54

Строительная готовность объектов ГК «Полис Групп» в Ленобласти выше 30%

ГК «Полис Групп» получила заключения о степени готовности для своих объектов в Ленинградской области – ЖК «ПаркЛэнд» и ЖК «Краски лета» (5 очередь).
ГК «Эталон»
01.07.2019 15:45

Группа «Эталон» – «Девелопер года» по верcии Urban Awards

Группа «Эталон» названа «Девелопером года» по версии XI федеральной премии Urban Awards 2019. Победителями профессиональной номинации становятся наиболее успешные компании, которые внесли вклад в развитие строительной отрасли и в совершенствование стандартов девелопмента жилой недвижимости.