Американских граждан в Иране обвиняют в шпионаже. Прокуратура республики требует смертной казни

Иранские силовики задержали шпионов, которые в интересах иностранных государств собирали сведения на различных стратегических объектах.

«Члены шпионской группы были выявлены в прошлом году благодаря усилиям иранских сил безопасности. Агенты были замечены в чувствительных для Ирана областях, включая ядерные оборонные центры, а также общественную инфраструктуру страны. Большинство из них уже арестованы», – цитирует 2 июля заявление иранского суда агентство Fars.

Следователи не раскрывают, на какие страны работали задержанные. Двое из них уже осуждены «на длительные сроки». В отношении других прокуратура республики требует смертной казни.

По данным Reuters, среди задержанных также есть и американские граждане.

Напомним, что это не первый случай, когда в Иране ловят шпионов. Так, в мае в исламской республике на 10 лет посадили иранца, который собирал информацию в пользу Великобритании.