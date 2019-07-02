Отныне слышать будем мы... звуки электромобилей. В Европе вступил в силу новый закон

В странах, входящих в Европейский Союз, вступил в силу закон, требующий, чтобы электрокары было слышно. Все новые электромобили теперь в обязательном порядке должны издавать предупредительные звуки при движении как задним ходом, так и вперед – вплоть до скорости 20 км/ч.

Согласно закону, все новые модели электрических и гибридных транспортных средств, разработанные и продаваемые в Европейском Союзе, должны быть оснащены акустической системой оповещения, сообщает CNN Business. Сделано это для того, чтобы пешеходы, особенно с ослабленным зрением, могли слышать приближающиеся транспортные средства.

Звук, издаваемый акустической системой оповещения автомобиля, по сведениям CNN, должен быть аналогичен звуку стандартного двигателя внутреннего сгорания. При этом водители при желании могут временно его отключить.

Законодательно такие меры были утверждены в Евросоюзе еще в 2014 году, и производителям электромобилей было дано пять лет на внедрение системы. Этот пятилетний срок закончился 1 июля 2019 года.

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Автопроизводители восприняли эти правила как еще один способ продвижения своего бренда. Вместо того, чтобы имитировать «звук стандартного двигателя внутреннего сгорания», ведущие автомобильные компании постарались найти для своих машин особое «звучание».

Так, например, автомобили Jaguar первоначально должны были звучать «как космический корабль». Однако от этого пришлось отказаться, поскольку люди воспринимали этот звук как нечто, издаваемое летательным аппаратом, и смотрели в небо, а не по сторонам. В результате сейчас электрические Jaguar «звучат», как некое странное, трудно идентифицируемое электронное устройство. Но этот звук никак не походит на звук двигателя внутреннего сгорания.

Mercedes и вовсе решил привлечь к созданию своего «звука Mercedes» музыкальную группу Linkin Park. Музыканты должны найти некое «мощное, но в то же время аристократическое» звучание для электрокаров под трехлучевой звездой.

Не отстает в попытках найти оригинальный звук для своих автомобилей и прямой конкурент «Мерседеса» – BMW. Баварцы специально наняли знаменитого композитора Ханса Циммера (автора музыки к таким блокбастерам, как «Пираты Карибского моря», «Перл Харбор», «Интерстеллар» и «Шерлок Холмс»), чтобы он «сочинил» звук, наиболее характерный именно для стремительных «бэх».

И только компания Porsche решила, что вся эта суета со звуками не для нее. Ее электромобили будут звучать именно как электромобили – только громче обычного. За основу будет взят характерный свистящий звук электромоторов, знакомый любителям автогонок в Ле Мане по автомобилю Porsche 919 Hybrid, не раз побеждавшему в этих самых престижных мировых автогонках.