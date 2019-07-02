В России открыли самую высокую в мире фабрику шоколада

Дегустировать шоколад в неограниченном количестве теперь можно на самой высокой смотровой площадке Европы на 89 этаже PANORAMA360.

фото: Паноян М.А.

2 июля на 89 этаже Башни «Федерация.Восток» в деловом квартале Москвы Moscow-City открылось самое высокое в мире производство шоколада, что официально подтвердила книга рекордов России. Для всех посетителей смотровой площадки PANORAMA360 дегустация шоколада бесплатна и неограниченна. Производиться шоколад будет по итальянской рецептуре, где пропорционально сочетается: 33% какао-бобов, 33% какао-масла, 33% молока. Более того, фабрика открыта для экскурсий и наблюдения за процессом производства шоколада. На глазах посетителей какао-бобы будут дробиться и смешиваться с ингредиентами, превращаясь в шоколадные плитки.

Ранее в PANORAMA360 был установлен другой рекорд – открыто самое высокое в мире производство мороженого, которое за год выпустило порядка 6 000 000 стаканчиков пломбира также с неограниченной дегустацией. Теперь, поднявшись на смотровую площадку, посетители смогут не только насладиться видами столицы с высоты птичьего полёта, но и полакомиться шоколадом и мороженым.

Паноян М.А.

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Смотровая площадка PANORAMA360 работает круглый год и является одной из самых технологичных в мире: цифровые гиды рассказывают о достопримечательностях Москвы, стоит навести их на интересующую за окном, приложения для смартфона открывают посетителям 3D-квест с призами, а собственный кинотеатр рассказывает об истории Москвы. Кстати, для группового посещения смотровой площадки от 10 человек, PANORAMA360 предлагает специальные условия и различные виды экскурсий. Стоимость посещения смотровой начинается от 650 рублей. В июле (с 1 июля по 31 июля 2019г.) объявлена скидка 10% при покупке билета онлайн: https://pnr360.ru/