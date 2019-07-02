ФСБ задержала собственных сотрудников за хищение средств у бизнесмена

ФСБ России задержала двух сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России задержаны военнослужащие органов Федеральной службы безопасности, причастные к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю. Материалы переданы для рассмотрения в органы военного следствия», – сообщает спецслужба.

Иной информации – где, когда и при каких обстоятельствах это произошло – чекисты не раскрывают.