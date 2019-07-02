Вторая ИКМО не смогла пересилить Горизбирком в суде. Напряжения не выдержали две трети комиссии

Санкт-Петербургский городской суд отказал в лояльности избиркомам муниципальных образований, не согласных с решениями ГИК. Жалобы на нервную работу и непосильную нагрузку муниципалам не помогли.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы, 2 июля судья горсуда Олеся Павлова отказалась удовлетворить исковые требования избирательной комиссии муниципального образования «Сергиевское». Решения Горизбиркома о принудительном продлении сроков приёма документов от кандидатов оставлены в силе.

Представители истца обратили внимание суда на то, что ГИК рассматривала жалобу и принимала решения, не обратившись к муниципалам за разъяснениями. Впрочем, чем такое пренебрежение нарушило права ИКМО, истец пояснить не смог. Неполную информированность он объяснил напряжённой обстановкой – напор потенциальных кандидатов лишил выходных.

«Люди работают уже 40 дней, две трети ИКМО находятся на больничном», – посетовал истец. Навалившийся объём работы, по всей видимости, объясняет и некоторую рассеянность. Два представителя от ИКМО не смогли выступить в суде, поскольку забыли документы о высшем юридическом образовании. Без них представлять истца они в процессе не могли.

Реклама





Несколькими часами ранее в этом же суде не добились удовлетворения муниципалы «Сампсониевского». Избирком пытался оспорить распоряжение принимать документы от кандидатов до 7 июля.