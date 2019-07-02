«Зенит» продал Новосельцева и Цаллагова в «Сочи»

Защитники Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов покинули футбольный клуб «Зенит». Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, игроки перешли в ФК «Сочи». Детали сделки не разглашаются.

Иван Новосельцев стал игроком сине-бело-голубых в августе 2016-го, провел девять матчей и стал обладателем бронзовых медалей чемпионата страны. С января 2018-го на правах аренды выступал за тульский «Арсенал», махачкалинский «Анжи» и «Ростов». Ибрагим Цаллагов присоединился к сине-бело-голубым в декабре 2016-го, провел 8 матчей и отдал одну результативную передачу. Последние два сезона он отыграл на правах аренды в «Динамо» и «Рубине».

Ранее стало известно, что полузащитник Клаудио Маркизио расторг контракт с «Зенитом».