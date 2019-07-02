Удар на сотни миллионов. Над обещанием Беглову нависли долги «Метростроя»

Строитель петербургского метро в судах проигрывает своему старому партнеру «Метробетону» миллион за миллионом. Приставы уже сегодня могут снять со счетов монополиста городской подземки 139 млн, но пока не спешат.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Не позднее, чем 3 июля 2019 года, ЗАО «Метробетон» обратится в Арбитражный суд с требованием изготовить исполнительный лист, с помощью которого приставы смогут списать со счетов «Метростроя» 212 млн рублей. В конце июня «Метробетон» выиграл эти деньги в апелляции. В распоряжении у компании также имеется действующий исполнительный лист, по которому приставы уже сегодня могут взять 139 млн рублей. Для детища Александрова такой поворот может стать началом конца.

В банке данных исполнительных производств петербургского управления Федеральной службы судебных приставов в отношении «Метростроя» числятся четыре исполнительных листа. Один из них по иску налоговой на 734 млн рублей. Этот долг компания гасит в рабочем режиме, каждый месяц по частям. Еще три исполнительных производства на общую сумму 253 млн рублей открыто по заявлению юридических лиц, каких именно — не указывается. Как сообщили «Фонтанке» в службе судебных приставов, эти деньги до сих пор не сняты, потому что компания находится в процессе обжалования решения судов, на это время исполнение ранее принятых решений приостановлено.

Исполнительный лист по долгу «Метростроя» перед «Метробетоном» на 139 млн рублей в банке данных пока не отражается. Это связано с тем, что последняя инстанция — кассация — утвердила долг «Метростроя» только в конце июня 2019 года. До прохождения всех инстанций действие исполнительного листа было приостановлено. Теперь ограничений нет. Эту сумму строитель городской подземки задолжал за поставку бетонных колец, которые использовались при создании продолжения зеленой линии (станции «Новокрестовская» и «Беговая»). «Метрострой» пытался оспорить долг, но не смог убедить ни одну судебную инстанцию в том, что задолженности нет.

Теперь все зависит от того, как быстро сработают приставы. В 2016–2017 году «Метробетон» заплатил 3,42 млрд рублей налогов. Сегодня компания проходит через процедуру банкротства, однако борется за выживание всеми силами. Очевидно, что терпеливо ждать удобного для «Метростроя» момента не выгодно, и она постарается форсировать возврат долга. Не нужно быть экономистом, чтобы увидеть очертания последствий: для «Метростроя», который еще в марте 2019 года фактически приостанавливал все работы из-за безденежья, единовременная потеря такой суммы может оказаться крайне болезненной.

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В то же время у компании сейчас фактически нет права на ошибку. К 1 сентября должно быть закончено строительство трех станций метро, продолжающих фиолетовую линию на юго-восток. Если бы запуск станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» не был бы так важен для врио губернатора Петербурга Александра Беглова, компании было бы проще. А он последовательно и публично транслирует посыл: город вытащил «Метрострой» из ямы, простил просрочки по трем линиям подземки и теперь ждет от компании выполнения обещанного.

В «Метрострое» на вопрос о риске единомоментно потерять со счетов 139 млн рублей ответили довольно расплывчато. «Сегодня ОАО «Метрострой» ведет постепенное наращивание объемов работ и объемов финансирования по всем действующим контрактам. Параллельно осуществляется работа с контрагентами, у которых имеется задолженность перед «Метростроем», и, наоборот, погашаются кредиторские задолженности, в том числе осуществляются ежемесячные выплаты налоговой инспекции согласно условиям мирового соглашения, заключенного в марте текущего года», — сообщили в компании.

Касательно отношений с «Метробетоном» отметили: бывший партнер должен строителю городской подземки порядка 700 млн рублей. «По многим контрагентам, как и в случае с «Метробетоном», задолженности являются встречными и урегулируются в рамках текущих исполнений контрактов». Их оптимистичный настрой не находит своего отражения в судах. По данным СПАРК, компания выиграла у «Метробетона» чуть больше 70 млн рублей.

Как рассказал «Фонтанке» генеральный директор «Метробетона» Владимир Кондратенко, отношения между компаниями испортились с приходом в должность директора Николая Александрова. Теперь общая сумма всех претензий его компании к бывшему партнеру — порядка 800 млн рублей. Из них около 400 млн рублей строитель городской подземки должен за неоплаченную продукцию, еще 300 млн — оборудование «Метробетона», которое компания оставила на площадке «Метростроя» под «честное слово руководства». Еще около 100 млн рублей «Метробетону» должны сателлиты создателя петербургского метро.

Что касается еще не полученного исполнительного листа на 212 млн рублей, то, даже когда документ будет изготовлен, у «Метростроя» еще будет время — можно «прогнать» этот долг через кассацию и как минимум выиграть несколько месяцев.

Впрочем, и без долга перед «Метробетоном» дела у «Метростроя» далеки от идеала. По данным СПАРК, в настоящий момент с ним в качестве ответчика рассматриваются 70 дел на общую сумму в 7,7 млрд рублей. В процессе обжалования находится 22 дела, где сумма претензий достигает 850 млн рублей. В то же время как истец «Метрострой» фигурирует в 14 рассматриваемых арбитражным судом делах. Сумма исков — 1,7 млрд рублей. Оппоненты компании пытаются обжаловать 4 дела на 862 млн рублей.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»