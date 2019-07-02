Генпрокуратура: Дело о наркотиках, по которому проходил Голунов, еще расследуется – без подозреваемых

Дело о попытке сбыта наркотиков, в рамках которого ранее был посажен под домашний арест спецкор «Медузы» Иван Голунов, в данный момент расследуется в отношении неустановленных лиц, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Он объяснил, что существовало два дела: первое в отношении Голунова, второе — в отношении Голунова и неустановленных лиц. Их объединили в одно производство, а потом уголовное преследование журналиста прекратили «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

«Но осталось уголовное дело [о сбыте наркотиков] в отношении неустановленного круга лиц, которое продолжается. Его никто не закрывал», — сказал Куренной, слова которого 2 июля приводит «Медуза».

Представитель ГП отметил, что материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета. На какой стадии находится проверка действий полицейских и следователей, работавших по делу Голунова, Куренной не уточнил.

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Напомним, когда Голунова освободили, своих постов лишились глава управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. Также сообщалось о том, что рапорт подал и заместитель Пучкова Игорь Петухов.

Вчера «Медуза» выпустила расследование Ивана Голунова, в связи с которым, как утверждал журналист, его хотели заставить замолчать. Журналист «Фонтанки» также принял участие в подготовке этого материала.