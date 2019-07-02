Оппозиция Петербурга потребовала отмены выборов в двадцати муниципалитетах

«Справедливая Россия», «Объединенные демократы» и штаб Алексея Навального потребовали отменить выборы в 20 муниципалитетах Петербурга. Резолюцию поддержали на конференции, состоявшейся 2 июля.

По мнению ее участников, нужно отменить выборы и распустить избирательные комиссии в муниципалитетах: «Екатерингофский», «Ржевка», «Черная речка», «Сампсониевское», «Гагаринское», «Звездное», «Сергиевское», «Сосновское», «Пулковский меридиан», «Введенский», «Посадский», «Чкаловское», «Петровский», «Полюстрово», «Комендантский аэродром», МО 15, «Пушкин», «Пискаревка», «Морские ворота», «Академическое».

Как отмечают оппозиционеры, муниципальные избиркомы скрыли дату назначения выборов, организовали искусственные очереди из подставных кандидатов, всячески препятствовали независимым кандидатом сдать документы для выдвижения, вплоть до физической агрессии и провокаций.

«В городе, сложилось впечатление, больше нет закона, нет власти, которая смогла бы остановить бесчинства председателей ИКМО. Мы будем требовать привлечения к уголовной ответственности всех нарушителей закона, которые пытаются сорвать выборы», – заявил координатор «Объединённых демократов» Андрей Пивоваров.

Как уточнили «Фонтанке» подписавшие резолюцию, адресована она власти в целом: «Если ее представители стоят на защите конституционных прав граждан, а не являются преступной группой, они должны решить проблему, которая уже вышла на федеральный уровень», – заключила представитель «Объединенных демократов» Наталья Грязневич.