Тайна очередной смены цвета в реке Мурзинке раскрыта после новости «Фонтанки»
Комитет по природопользованию Петербурга выяснил, почему впадающая в Неву речка заполнилась белой пятнистой мутью.
«После публикации в интернет-газете «Фонтанка.ру» «Река Мурзинка превратилась в белую пятнистую муть» был осуществлён выезд специалистов аварийной экологической службы ГУП «Пиларн». На момент проведения осмотра сброса сточных вод в реку не наблюдалось. Ранее, 20 июня, по сообщению от Департамента Росприроднадзора по СЗФО, специалистами Комитета был осуществлён выезд по аналогичной ситуации, в результате чего был выявлен сброс сточных вод белого цвета из выпуска ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ВД-7 диаметром 1200 мм», – рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета.
Информация о нарушениях направлена в природоохранную прокуратуру города и в Водоканал.
Справка:
Мурзинка теряет прозрачность регулярно. Река не только белела, то также краснела и даже становилась цвета баклажана. Штрафы за оригинальный окрас регулярно собирает её водопользователь – АО «Экопром». Компания подчиняется федеральному надзору, Смольный в такой ситуации может только привлечь её по административной статье за нарушение правил водопользования.