Тайна очередной смены цвета в реке Мурзинке раскрыта после новости «Фонтанки»

Комитет по природопользованию Петербурга выяснил, почему впадающая в Неву речка заполнилась белой пятнистой мутью.

«После публикации в интернет-газете «Фонтанка.ру» «Река Мурзинка превратилась в белую пятнистую муть» был осуществлён выезд специалистов аварийной экологической службы ГУП «Пиларн». На момент проведения осмотра сброса сточных вод в реку не наблюдалось. Ранее, 20 июня, по сообщению от Департамента Росприроднадзора по СЗФО, специалистами Комитета был осуществлён выезд по аналогичной ситуации, в результате чего был выявлен сброс сточных вод белого цвета из выпуска ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ВД-7 диаметром 1200 мм», – рассказали «Фонтанке» в пресс-службе комитета.

Информация о нарушениях направлена в природоохранную прокуратуру города и в Водоканал.