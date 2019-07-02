Купаться подано. Как петербуржцу стать владельцем личного пляжа

Продавцы участков у воды в разумной удаленности от мегаполиса дождались наплыва покупателей, да и продавцы элитных коттеджей уверены: прошлогодний повышенный спрос повторится. Самый модный тренд — покупать или арендовать домик у озера под офис.

staffordgreen0/pixabay.com

Всего за 2 млн рублей можно найти уединенный участок с выходом к водоему, от 15 млн – элитный коттедж. Рынок подобной недвижимости не считается активно развивающимся, но уединенный дом с современной начинкой у воды – это тренд: компании с сотрудниками в возрасте 20–30 лет любят совмещать офис и спорт, например водный.

По цене однокомнатной квартиры

Собственную землю подальше от жилья в границах Петербурга найти сейчас практически невозможно. Среди объявлений, доступных онлайн, их просто нет. Агентства, продающие подобные участки, объясняют: в городе сложно уединиться на расстояние в 500 м, и с качеством воды беда.

Зато уже в 120 км от Невского проспекта можно найти эксклюзивный уголок почти нетронутой природы. Действительно выгодных предложений с уединенными местами – единицы.

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На Соловьевских озерах в Приозерском районе продается песчаный кусок берега на участке в 40 соток, это самое дешевое предложение на 1 июля. До вашего забора уже подведено электричество, уверяет продавец, при цене всего в 2,1 млн рублей. Ближайшие жилые дома – более чем в полукилометре.

На озере Дроздово, на расстоянии в почти километр от поселка Бригадное того же района Ленобласти, 120 м берега (75 соток) отдадут за 3,4 млн рублей. 75 лет назад здесь жили люди. «Место уединенное, между двумя бывшими финскими хуторами, от которых остались одни фундаменты, – рассказывает представитель продавца. – Электричество только начали проводить, зато есть старый колодец».

На озере Судаковское в Приозерском районе имеется похожий участок в 50 соток с сосновым ягодно-грибным лесом. Берег, правда, почти весь заболочен, удобных выходов к воде – пара, не больше. Электричество подведено до границы участка, как и асфальтовая дорога. Цена чуть выше, чем у конкурентов, – 4,7 млн рублей.

Все подобные участки оформлены в личные подсобные хозяйства. Продавцы пытаются уговорить разбить здесь базы отдыха и не только купаться самому, а начать зарабатывать на приезжих.

«Даже десяти метров берега хватит, чтобы протянуть в воду пирс, поставить пару лодок, – расписывает выгоду от приобретения продавец 75 соток. – Знаете, как здесь тихо, даже днем?»

В 160 км от Петербурга, на границе с Карелией, на территории Лахденпохского района, за 2,7 млн рублей можно купить 14,5 га земли на берегу озера Эйтъярви. Это самый уединенный из найденных «Фонтанкой» участков – аж 2 км от ближайшего жилья. Осталось перевести эти земли сельхозназначения под индивидуальное жилищное строительство.

В Куньинском районе соседней Псковской области встретился участок, включающий в себя водоем целиком. В 370 км от Петербурга за 6 млн рублей выставлены 78 га, полностью поглотившие озеро Пестынское. Водная гладь в форме восьмерки обрамлена местами песчаным берегом, местами лесом. Асфальтированная дорога проходит вдоль участка, электричество подведено, в воде водятся щуки и мелкая рыбешка. Продавцы участка говорят, что вместо банальной базы отдыха здесь стоит устроить, например, ферму по разведению форели.

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Сёрфинг в обеденный перерыв

За прошлый год в Петербурге и Ленобласти купили в 1,6 раза больше коттеджей самого высокого ценового сегмента, чем годом ранее. Средний бюджет такой покупки составил 47 млн рублей, распродано 120 строений, ведут статистику в «Найт Фрэнк Санкт-Петербург».

Большинство подобных коттеджей находятся в составе поселков, самыми востребованными оказались Мистолово во Всеволожском районе, Глинка в Тосненском районе, «Сад времени» в Старом Петергофе. Правда, в Мистолово своего водоема нет вовсе. Зато в Глинке микрорайон элитных коттеджей занял землю вокруг большого озера в центре поселения, а в «Саду времени» часть домов выходят к пруду Бауш.

Популярным остается Курортный район с его выходом к Финскому заливу, леса и озера Карелии, говорит директор департамента элитной жилой недвижимости «Найт Фрэнк» Екатерина Немченко.

Лучше всего покупатели, говорят эксперты, отзываются на свежие предложения — в том же Курортном районе появились два новых поселка. При этом растет предложение вторичного рынка, который пополняется домами 10–15-летней давности. Продавцы стали более лояльны, ограниченное количество свободных средств позволяет покупателям диктовать условия.

«После нескольких лет затишья и явной концентрации внимания на городе в прошлом году наблюдалась стабильная активность всех участников загородного рынка», – говорит Екатерина Немченко. Объемы продаж в этом году не ниже уровня прошлого, говорят в «Найт Фрэнк», готовя очередной полугодовой отчет.

Группа коттеджей так называемого класса В, то есть довольно элитных коттеджей, в том числе с выходом к воде, расходятся сейчас в среднем по 19 млн рублей, нижняя граница – от 15 млн рублей.

Однако если для жилья покупатели выбирают коттеджи, садовые домики или дачи не обязательно у воды и часто в пределах поселков, то с коммерческой недвижимостью все иначе.

Сейчас на рынке растет запрос на отдельно стоящие, часто удаленные коттеджи, которые можно занять под офисы, говорят узкопрофильные риелторы.

«Как можно дальше от жилых домов, собственная парковка, комфорт, покой, а главное – доступность природы. Дом с выходом к водоему – очень частое пожелание», – перечисляют запросы клиентов в «Агентстве недвижимости Екатерины Лапиной».

Такие офисы открывают компании, которые не ждут частого посещения клиентами – юристы, программисты, сами риелторы. Для сотрудников без автомобилей организуют шаттлы от метро.

Уже несколько лет как существуют специальные предложения застройщиков коттеджей с планировкой под офисы. Стоимость аренды начинается от 100 рублей за метр, продажи – от 150 тысяч рублей. Покупатели – компании или предприниматели – с удовольствием выкупают и сами участки. Иногда ради этого приходится идти на переоформление документов, так как порой под коттеджи отдают земли сельхозназначения.

«Муравейники в центре – ад, это противоестественно. 20–30-летние бизнесмены лучше всех понимают, что пусть маленький, но уютный офис на свежем воздухе, у воды – удобно и цивилизованно, – говорит Екатерина Лапина. – Это поколение, мне кажется, лучше знает, как создать инфраструктуру для повышения производительности труда. Вот вы, например, пробовали совместить рабочее время и водные виды спорта?»

20 метров преткновения

Единственный важный аспект – он же нередко и камень преткновения: по закону покупатель не имеет права отгородить себе озеро и пользоваться им единолично.

«Даже если продавцы обещают уютный тенистый уголок у песчаного пляжа, внимательно смотрите документы: продать 20 метров от кромки воды вам никто не имеет права, – говорит представитель одного из агентств, торгующих участками в Ленобласти. – Формально, если вам будет принадлежать вся округа, готовьтесь пускать к воде всех желающих, если не хотите скандалов либо заморачиваться с организацией особо охраняемой территории».

С 2007 года Водный кодекс закрепил доступность природных водоемов для общего пользования. На 20-метровой береговой зоне запрещено возводить любые капитальные постройки. Есть в законодательстве исключение – у каналов, рек и ручьев, протяженность которых меньше 10 км, общедоступная полоса составляет лишь 5 м. И только у болот такой обязательной полосы нет вовсе.

Земельный кодекс прямо запрещает приватизировать саму береговую полосу. Возможна аренда, но и при этом «владелец должен обеспечивать свободный доступ граждан к водному объекту». Требование арендодатель обязан прямо прописать в договоре. Исключения два: если прибрежная территория используется для питьевого водозабора или является особо охраняемой территорией.

Наказание для отгородившихся забором и никого не пускающих к воде – штраф для физлиц до 5 тысяч рублей, для компаний до 50 тысяч.

«Поэтому участки обычно продают, просто не включая береговую полосу, – объясняет «Фонтанке» продавец участка у озера Судаковское. – Однако вам ничто не мешает купаться и пользоваться своим пирсом, он не считается капитальной постройкой».

Алексей Дмитриев, «Фонтанка.ру»