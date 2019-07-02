Петербурженка Светлана Кузнецова закончила выступление на Уимблдоне

Петербургская теннисистка Светлана Кузнецова в первом же матче на Уимблдоне вылетела с турнира. 34-летняя спортсменка уступила Элисон ван Эйтванк из Бельгии со счётом 4:6, 6:4, 2:6.

Кузнецова трижды подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 7 брейков.

Накануне сенсацией завершился матч первого круга теннисного Уимблдона между семикратной чемпионкой турниров Большого шлема американкой Винус Уильямс и 15-летней дебютанткой – ее соотечественницей Кори Гауфф. Юная спортсменка обыграла более опытную соперницу со счетом 6:4, 6:4.

Напомним, общий призовой фонд Уимблдона составляет 49,4 млн долларов.

Светлана Кузнецова – заслуженный мастер спорта России. Победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2004 и Открытый чемпионат Франции-2009). Победительница 34 турниров WTA (из них 18 в одиночном разряде). Бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде.