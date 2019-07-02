На фоне слухов о прощании с Camaro в GM выпустили две спецверсии для России: «черную» и «шокирующую»

Спорткар Chevrolet Camaro получил две спецверсии для России. Так в концерне GM решили отметить возросший интерес россиян к модели.

«За последний год мы увидели рост интереса к Chevrolet Camaro: продажи выросли на 35% за январь–май 2019 года по сравнению с прошлым периодом. Именно поэтому мы создали специальные версии маслкара для российских поклонников», – отметил гендиректор GM Россия Эктор Вилларреал.

Как сообщает 2 июля пресс-служба Chevrolet, для российского рынка были подготовлены две специальные серии маслкара Camaro 2019 модельного года: Shock Edition и Black Edition. Автомобили отличаются внешней и внутренней отделкой и были выпущены в ограниченном количестве.

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Версия Chevrolet Camaro Shock Edition получила ярко-желтый цвет кузова (Shock) с черными декоративными полосами Rally Stripe, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски и бейдж серии Shock Edition. Сиденья автомобиля отделаны черной кожей.

Серия Black Edition имеет кузов, выкрашенный в черный цвет, с декоративными полосами на передних крыльях. Автомобиль также получил черные 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, бейдж серии и черные кожаные сиденья. В интерьере же добавлены элементы отделки красного цвета.

Под капотом «Камаро» установлен турбированный 2,0-литровый двигатель, развивающий 238 л. с. мощности и 400 Нм крутящего момента. Работает он в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с подрулевыми лепестками. До 100 км/ч маслкар разгоняется за 5,9 секунды. Также Camaro 2019 модельного года оснащается мультимедийной системой 3-го поколения.

Новинки доступны у дилеров с июля 2019 года. Всего в Россию поставили 50 автомобилей обеих спецсерий: тридцать Chevrolet Camaro Shock Edition и двадцать Chevrolet Camaro Black Edition. Для первой рекомендованная розничная цена составляет 3 415 000 рублей, для второй – 3 315 000 рублей.

Между тем на минувшей неделе появилась информация о том, что следующего поколения Chevrolet Camaro может и не быть. Западные СМИ, ссылаясь на источники в General Motors, сообщали, что даже само название «Камаро» больше использоваться не будет. В самом GM на это ответили довольно расплывчато, по факту не подтвердив информацию, но и не опровергнув.