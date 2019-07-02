Экс-шеф полиции и бывший секретарь минобороны Шри-Ланки арестованы по делу о терактах с сотнями жертв

Бывших высокопоставленных силовиков островного государства в Индийском океане взяли под стражу после того, как они не явились на допрос.

«Сотрудники департамента уголовных расследований арестовали бывшего секретаря министра обороны Хемасири Фернандо. [Экс-начальник полиции] Ланки Пуджитх Джаясундара <...> был арестован в полицейском госпитале в Нарахенпите», – цитирует 2 июля заявление пресс-службы шри-ланкийской полиции издание News1st.

Фернандо и Джаясундара должны были явиться в департамент уголовных расследований острова для дачи показаний по поводу терактов 21 апреля.

Ранее их отстранили от занимаемых должностей. Президент страны Майтрипала Сирисена заявил, что они не представили ему докладов по поводу готовящихся нападений запрещенного в России ИГИЛ на церкви Шри-Ланки.