Происшествия
Экс-шеф полиции и бывший секретарь минобороны Шри-Ланки арестованы по делу о терактах с сотнями жертв
Бывших высокопоставленных силовиков островного государства в Индийском океане взяли под стражу после того, как они не явились на допрос.
«Сотрудники департамента уголовных расследований арестовали бывшего секретаря министра обороны Хемасири Фернандо. [Экс-начальник полиции] Ланки Пуджитх Джаясундара <...> был арестован в полицейском госпитале в Нарахенпите», – цитирует 2 июля заявление пресс-службы шри-ланкийской полиции издание News1st.
Фернандо и Джаясундара должны были явиться в департамент уголовных расследований острова для дачи показаний по поводу терактов 21 апреля.
Ранее их отстранили от занимаемых должностей. Президент страны Майтрипала Сирисена заявил, что они не представили ему докладов по поводу готовящихся нападений запрещенного в России ИГИЛ на церкви Шри-Ланки.
Справка:
Теракты на тропическом острове начались в ночь католической Пасхи, 21 апреля. Первые шесть взрывов прогремели в трёх храмах и трёх отелях страны. Седьмая и восьмая бомбы взорвались уже днём, в том числе в жилом комплексе. Девятый взрыв произошел на следующий день, 22 апреля. Десятый – 25 апреля.
Общее число погибших – 359 человек, 520 пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство». Впрочем, доказательств её причастности к терактам пока нет. В рамках уголовного дела уже задержано более 100 человек. По версии следствия, взрывы устроили девять смертников.