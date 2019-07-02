На границе с Финляндией и Эстонией туристы за месяц лишились более полутонны продуктов

На пунктах пропуска «Светогорск», «Брусничное», «Торфяновка», «Ивангород», а также в международном аэропорту Пулково в июне 2019 года изъято более 523 кг еды. Об этом 2 июля сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

В общей сложности 89 попыток провезти в Россию «санкционку» закончились неудечей. Туристы с нарушениями ветеринарного законодательства везли из-за границы сыры, колбасы, другие молочные и мясные продукты, мёд, рыбу и корм для животных. К слову, месяцем ранее «улов» инспекторов Россельхознадзора был гораздо больше – 925 кг.

«Вся указанная продукция животного происхождения возвращена на сопредельные территории или направлена на уничтожение», – добавили в ведомстве.

Как ранее писала «Фонтанка», 2 июля стало известно, что в Петербурге возбудили три уголовных дела в отношении 40-летнего государственного инспектора Россельхознадзора, которая выносила из порта морепродукты якобы в лабораторию, а на самом деле – для личного употребления.

Роспотребнадзор 11 июня предложил запретить жечь, давить бульдозерами и закапывать пригодные к употреблению продукты на законодательном уровне.