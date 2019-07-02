Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +16
$ 63.23р
71.41р
17:59 02.07.2019
Расширенный поиск

Финляндия
02.07.2019 15:11
Печать

На границе с Финляндией и Эстонией туристы за месяц лишились более полутонны продуктов

На пунктах пропуска «Светогорск», «Брусничное», «Торфяновка», «Ивангород», а также в международном аэропорту Пулково в июне 2019 года изъято более 523 кг еды. Об этом 2 июля сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

В общей сложности 89 попыток провезти в Россию «санкционку» закончились неудечей. Туристы с нарушениями ветеринарного законодательства везли из-за границы сыры, колбасы, другие молочные и мясные продукты, мёд, рыбу и корм для животных. К слову, месяцем ранее «улов» инспекторов Россельхознадзора был гораздо больше – 925 кг.

«Вся указанная продукция животного происхождения возвращена на сопредельные территории или направлена на уничтожение», – добавили в ведомстве.

Как ранее писала  «Фонтанка», 2 июля стало известно, что в Петербурге возбудили три уголовных дела в отношении 40-летнего государственного инспектора Россельхознадзора, которая выносила из порта морепродукты якобы в лабораторию, а на самом деле – для личного употребления.

Роспотребнадзор 11 июня предложил запретить жечь, давить бульдозерами и закапывать пригодные к употреблению продукты на законодательном уровне.

Реклама


Справка:

Закон разрешает ввезти до 5 килограммов включительно в расчете на одно физическое лицо готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено Научно-консультативным советом Общероссийского профсоюза работников реставрационной сферы деятельности
02.07.2019 14:36

В Петербурге обсудили актуальные вопросы реставрации

В июне 2019 года в Санкт-Петербурге состоялось первое заседание Научно-консультативного совета Общероссийского профсоюза работников реставрационной сферы деятельности.
ГК "КВС"
02.07.2019 13:54

Отличная новость для клиентов ГК «КВС»

С 1 июля вступают в силу изменения в 214-ФЗ. И у нас отличная новость! Городские и областные объекты застройщик достраивает по «старым правилам».
фото предоставлено компанией МЕГА Парнас
02.07.2019 13:30

Kukla Masha в проекте «Модные субботы» МЕГИ Парнас

6 июля в 18.00 в МЕГЕ Парнас пройдёт заключительная летняя встреча проекта «Модные субботы» (0+) в пространстве корнера Scandinavian. В лектории выступит московский стилист, редактор моды журнала Hello! и создатель бренда BODYPOETRY Маша Колосова, знакомая многим под псевдонимом Kukla Masha. После этого посетителей торгового центра ждёт лекция от команды дизайнеров ИКЕА.
Setl City
02.07.2019 12:56

В июле «Петербургская Недвижимость» предоставляет скидки – до 50 000 руб. за каждую комнату

Теперь выгодней покупать просторные квартиры: чем больше комнат — тем выше скидка.
ГК "КВС"
02.07.2019 12:50

ГК "КВС" - к «новым правилам» готовы!

С 1 июля вступают в силу изменения в 214-ФЗ. Первым областным объектом, квартиры которого застройщик будет продавать по «новым правилам», станет 7 жилая группа в микрогороде «Новое Сертолово».
Glorax Development
02.07.2019 12:21

Glorax Development стала победителем премии «Права потребителей и качество обслуживания»

Компания Glorax Development получила премию «Права потребителей и качество обслуживания» в категории «Недвижимость. Городское строительство».
ГК «Эталон»
02.07.2019 12:18

Студенческие стройотряды поработают на стройплощадке «Эталон ЛенСпецСМУ»

Студенческие стройотряды «Белка» и «Триумф» поработают на стройплощадке ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
РСТИ (Росстройинвест)
02.07.2019 12:02

РСТИ ввела в эксплуатацию детский сад на Ленинском проспекте

РСТИ (Росстройинвест) получила разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 200 мест на Ленинском проспекте. Договор на выполнение работ по завершению строительства был заключен с Фондом капитального строительства и реконструкции в январе 2019 года.
ГК «Эталон»
02.07.2019 11:50

«Эталон ЛенСпецСМУ» будет реализовывать 9 строящихся объектов по старым правилам

Комитет по строительству Санкт-Петербурга выдал АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») заключения о степени готовности девяти строящихся жилых комплексов Компании
РСТИ (Росстройинвест)
01.07.2019 16:07

Первая очередь ЖК «Terra» будет продаваться по ДДУ

РСТИ (Росстройинвест) получила заключение о соответствии первой очереди жилого комплекса «Terra» критериям Минстроя.
ГК «Полис Групп»
01.07.2019 15:54

Строительная готовность объектов ГК «Полис Групп» в Ленобласти выше 30%

ГК «Полис Групп» получила заключения о степени готовности для своих объектов в Ленинградской области – ЖК «ПаркЛэнд» и ЖК «Краски лета» (5 очередь).
ГК «Эталон»
01.07.2019 15:45

Группа «Эталон» – «Девелопер года» по верcии Urban Awards

Группа «Эталон» названа «Девелопером года» по версии XI федеральной премии Urban Awards 2019. Победителями профессиональной номинации становятся наиболее успешные компании, которые внесли вклад в развитие строительной отрасли и в совершенствование стандартов девелопмента жилой недвижимости.