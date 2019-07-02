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02.07.2019 15:02
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Минтранс: Пулково полностью соответствует требованиям ИКАО

Аудиторы ИКАО отметили полное соблюдение Россией стандартов организации в области авиационной безопасности, Минтранс 2 июля сообщил о результатах проверки российских аэропортов.

Ведомство сообщает о том, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) проводила её с 17 по 28 июня текущего года в рамках механизма непрерывного мониторинга соответствующей универсальной программы проверок ИКАО.

Был осуществлен комплексный аудит системы обеспечения авиационной безопасности в РФ, в том числе практической реализации государственных требований в данной сфере в аэропортах Шереметьево и Пулково.

«По результатам проверки аудиторы ИКАО отметили полное соблюдение Россией стандартов ИКАО в области авиационной безопасности, а также высокий уровень обеспечения авиационной безопасности в аэропортах РФ, соответствующий лучшим международным практикам», – добавляет ведомство.

С учётом рекомендаций аудиторов ИКАО Минтранс совместно с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и Федеральным агентством воздушного транспорта продолжит дальнейшую работу по повышению эффективности государственного контроля и надзора в области обеспечения авиационной безопасности, всестороннего повышения культуры безопасности как среди персонала, так и пассажиров авиакомпаний, добавлено в сообщении министерства.

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