Samsung покажет новый Galaxy Note в августе

Корейская корпорация Samsung представит новый фаблет Galaxy Note 10 на презентации Unpacked. Мероприятие пройдёт 7 августа на арене Barclays Center в Нью-Йорке. Об этом 2 июля сообщил официальный сайт компании.

Согласно свежим инсайдам, больших изменений в дизайне устройства ожидать не стоит. По данным портала MSPowerUser, в смартфоны установят восьмиядерные процессоры Exynos 9820 и 12 гигабайт оперативной памяти. Сообщается, что гаджет получит тройную камеру (фронтальная расположится в отверстии вверху в центре экрана) и опцию поддержки сетей 5G. Также предполагается, что в новом Galaxy Note, скорее всего, не будет стандартного разъёма для наушников. Точные цены на устройство пока не объявлены, однако, если верить данным утечек, минимальная цена на фаблет составит около 1100 долларов.

Весной этого года Samsung стал лидером российского рынка смартфонов, согласно исследованию Роскачества. 22 апреля Федеральная антимонопольная служба признала российскую дочернюю компанию Samsung нарушителем закона о конкуренции. Согласно заявлению ведомства, компания координировала цены на целый ряд моделей смартфонов и планшетов.