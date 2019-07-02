Из-за лжеминёра в Киеве эвакуировали все детские сады

В столице Украины проверяют сообщение о заминировании всех детских садов города. Об этом 2 июля сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на ГосЧС, а также издание "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

Тревожное сообщение поступило на электронную почту Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, отмечают издания.

"В письме сообщалось о том, что заминированы все детские сады и они якобы должны взорваться сегодня в 13:00. Мы передали информацию полиции и СБУ. Сейчас проверкой занимаются правоохранители. Они должны проверять", – цитируют они сообщение ГосЧС.

Работа дошкольных заведений будет возобновлена после тщательного обследования зданий.