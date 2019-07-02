Трое детей пострадали в массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве. Есть жертвы

Авария с участием пяти автомобилей произошла днем 2 июля в Москве. В ДТП есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети.

ДТП случилось в столичном районе Дорогомилово, около дома 30 по Кутузовскому проспекту, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Там столкнулись пять автомобилей, в том числе легковое такси.

По уточненным данным, в результате аварии погибли два человека, еще пятеро получили травмы. Среди пострадавших – трое детей.