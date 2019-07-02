ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 тысяч евро за нарушение права россиян на участие в мирных акциях

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу девяти граждан России, которые были задержаны во время акции протеста в различных городах страны.

«Суд единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 11 Конвенции [о защите прав человека и основных свобод] (Свобода собраний и объединений), <...> государство-ответчик должно выплатить заявителям в течение трех месяцев суммы [компенсации]», – сообщается 2 июля в решении ЕСПЧ, которое опубликовано на сайте суда.

Среди заявителей были правозащитник Лев Пономарев, активисты Михаил Кригер и Михаил Шнейдер. Несмотря на то, что людей задерживали в Москве, Нижнем Новгороде, Калининграде и других городах, а акции проходили в разные годы, от 2006 до 2009, все дела были объединены в одно. Общая сумма компенсации достигает 75 тысяч евро. Кроме того, на российский бюджет ложится оплата более 20 тысяч евро судебных издержек.

Пономарев, Кригер и Шнейдер подали по две жалобы по поводу пикета у знания ФСБ в 2006-м и акции памяти жертв Беслана, и по каждой они получат по 7,5 тысяч евро.