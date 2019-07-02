Командующий ЗВО в Минске проверил готовность российских военных к параду

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв прибыл в Минск и проверил готовность российских военнослужащих к участию в военном параде, посвящённом Дню независимости Республики Беларусь, сообщает 2 июля пресс-служба Минобороны России.

«Личный состав и военная техника, прибывшие на торжественные мероприятия в Минске, готовы достойно представить Вооружённые Силы Российской Федерации», – отметил командующий.

3 июля в военном параде в столице братского государства примут участие более 300 военнослужащих Западного военного округа, а также будут задействованы оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», бронетранспортеры БТР-82А, автомобили повышенной проходимости семейства УАЗ. На авиационную часть парада будут привлечены экипажи вертолётов Ми-8, разведывательно-ударных Ка-52, многоцелевых истребителей Су-30 и сверхманёвренных Су-37.

Также в 22:00 на Поклонной горе в Москве военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина произведут праздничный артиллерийский салют в ознаменование 75-й годовщины освобождения города-героя Минска от немецко-фашистских захватчиков.