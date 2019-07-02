Лефортовский суд арестовал подозреваемого в госизмене россиянина. Материалы дела засекречены

Лефортовский районный суд Москвы арестовал россиянина Сергея Петушкова. Мужчину подозревают в государственной измене.

Об этом 2 июля сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко. Отмечается, что Петушков пробудет под арестом до 24 августа. Материалы уголовного дела, возбужденного по статье 275 Уголовного кодекса России («Государственная измена»), не разглашаются, так как они находятся под грифом «секретно».

В начале июня стало известно об аресте начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, подозреваемого в госизмене. Его проверяют на причастность в передаче за рубеж данных об исследованиях технологий двойного назначения. Годом ранее был арестован его учитель, 75-летний работник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. По версии следствия, он передавал секретные данные научному институту в Брюсселе, с которым работал ЦНИИмаш. Якобы данные могли использоваться при создании нового вооружения.

В Роскосмосе заявляли, что следственные действия стали результатом внеплановой проверки ЦНИИмаш, и все сотрудники подведомственных структур госкорпорации будут проверены после дела Кудрявцева.