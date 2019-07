Британия подкинула Украине 9 млн фунтов на независимость СМИ

Великобритания выделит Украине 9 млн фунтов стерлингов ($11,4 млн) на поддержку независимых средств массовой информации. Об этом сообщает Форин-офис 2 июля.

FCO Minister @tariqahmadbt announces a new project to support independent media in Ukraine.

The ?9 million project is announced with eight days to go until the FCO's Global Media Freedom Conference in London. #DefendMediaFreedom

— Foreign Office ?? (@foreignoffice) 2 июля 2019 г.