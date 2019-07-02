Британия подкинула Украине 9 млн фунтов на независимость СМИ

Великобритания выделит Украине 9 млн фунтов стерлингов ($11,4 млн) на поддержку независимых средств массовой информации. Об этом сообщает Форин-офис 2 июля.

FCO Minister @tariqahmadbt announces a new project to support independent media in Ukraine. The ?9 million project is announced with eight days to go until the FCO's Global Media Freedom Conference in London. #DefendMediaFreedom — Foreign Office ?? (@foreignoffice) 2 июля 2019 г.

"Сегодня я могу объявить, что мы также активизируем нашу поддержку независимых СМИ на Украине с помощью нового проекта стоимостью 9 млн фунтов, который укрепит потенциал сопротивляемости общества в сфере противодействия дезинформации и поможет повысить подотчетность правительства за счет развития независимых источников информации на Украине и во всех странах Восточного партнерства", – приводит МИД Соединённого королевства текст предстоящего выступления замглавы дипведомства Тарика Ахмада в Канаде, где проходит третья конференция по проведению реформ на Украине. Новый британский проект по поддержке украинских СМИ рассчитан на три года.

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Замглавы британского Форин-офиса также отметил, что "за последние пять лет Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 23 года, вместе взятые". По его словам, в Лондоне считают, что Киеву следует теперь сосредоточить усилия на осуществлении "основополагающих реформ", в первую очередь – на реформе судебной системы, во вторую – на "хорошо продуманной программе приватизации", в третью – на выработке законодательства, которое позволило бы ликвидировать монополии, и в четвертую – на осуществлении реформы собственности СМИ, которая обеспечит функционирование в стране свободной и беспристрастной прессы.

В МИД королевства заявили, что Великобритания и Канада остаются наиболее активными участниками поддержки международным сообществом ключевых реформ на Украине, отметив при этом важность продолжения Киевом сотрудничества с МВФ, ЕС и другими донорами с целью доведения этих реформ до конца. В Форин-офисе также сообщили, что Лондон намерен в будущем году выделить 37 млн фунтов ($47 млн) на поддержку реформ на Украине, в том числе в сферах обороны, миростроительства, борьбы с коррупцией, гуманитарной деятельности и обеспечения равноправия женщин.