На Наличной незаконно пытались расширить проезжую часть. Подрядчику придется вернуть все, как было

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга пресекла незаконную перепланировку территории в Василеостровском районе города. Нарушителю грозит административное наказание.

Как сообщает 2 июля пресс-служба ГАТИ Петербурга, факт незаконных работ по перепланировке территории был зафиксирован на Наличной улице, у дома 44. ООО «СПК-А» оформило ордер, чтобы проложить по этому адресу водопровод, однако оказалось, что там уже ведутся другие работы: подрядчик самовольно начал расширять проезжую часть.

Эту ситуацию обсудили 2 июля на выездном совещании ГАТИ с представителями садово-паркового предприятия «Выборгское», районной администрации и заказчика работ ООО «Центр «Детский хор Теле-радио СПб». В итоге незаконная перепланировка была остановлена, а производителя работ обязали восстановить первоначальное благоустройство.

По факту нарушений ГАТИ возбудила в отношении производителя работ дела об административных правонарушениях. Адрес оставлен на контроле инспекции до полного устранения нарушений.

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