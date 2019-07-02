Член банды GTA получил второй пожизненный срок. Его добавили за попытку убежать из Мособлсуда

Второй пожизненный срок получил в Москве член банды GTA Хазратхон Додохонов. Если в августе 2018 года он получил максимальный срок за нападения на водителей на дорогах Подмосковья, то 2 июля 2019-го — за попытку бегства из здания Мособлсуда. Фигурант оказался единственным выжившим при перестрелке тогда.

Как сообщает Следственный комитет, уроженцу Таджикистана вменяли три статьи Уголовного кодекса: побег из-под стражи, хищение оружия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 1 августа 2017 года вместе с другими членами банды (Холиком Субхановым, Фазлитдином Хасановым, Абдумукимом Мамадчоновым, Мирзомавлоном Мирзошариповым) он попытался убежать из здания Московского областного суда. Злоумышленники напали в лифте на сотрудников полиции, которые их конвоировали. Похитив служебное оружие, подсудимые открыли огонь по сотрудникам полиции и Росгвардии. При перестрелке четверо из пятерых нападавших были убиты. Додохонов был ранен и попал в больницу. Тяжелое ранение получил и сотрудник Росгвардии, а вред здоровью двух полицейских был оценен как средней тяжести.

СК утверждает, что Додохонов первым напал на сотрудников Росгвардии, «при этом в ходе следствия он пытался преуменьшить свою роль, утверждая, что другие соучастники склонили его к совершению преступления, а также симулировал психическое расстройство». Медицинская экспертиза указала на его вменяемость.

Додохонов получил пожизненное лишение свободы. Как передает РИА Новости, он также обязан заплатить 500 тысяч рублей компенсации морального вреда полицейскому-конвоиру Михаилу Фартушняку. Того не только избили, но и душили цепью. Сотрудник был в реанимации.

«После нападения у меня замедлилась разговорная речь и мышление, иной раз я теряюсь, особенно когда нервничаю, порой не помню, где нахожусь», – заявил потерпевший.