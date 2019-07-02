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Спорт
02.07.2019 14:43
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Невероятные приключения итальянца Маркизио подошли к концу. В жанре «высокого экспрессинга»

То, о чем намекал Сергей Семак в июне в интервью «Фонтанке», случилось в первый день июля. 10-й номер «Зенита» Клаудио Маркизио расторг контракт с петербургским клубом. Отдел спорта вспоминает эти странные месяцы сотрудничества.

Невероятные приключения итальянца Маркизио подошли к концу. В жанре «высокого экспрессинга»

Клаудио Маркизио//Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Во многом итальянский полузащитник — символ перемен, которые захлестнули клуб из самого северного города-миллионера в последние 2 года. В мае 2018 года после 5 места, на которое забрался «Зенит» Роберто Манчини, состоялся совет директоров. Заседание прошло с огоньком, и было принято два решения: во-первых, команду возглавил Сергей Семак, во-вторых, президент клуба Сергей Фурсенко был жестко ограничен в трансферных решениях.

В июле прошлого года на пост спортивного директора «Зенита», вакантный после смерти Константина Сарсании, внезапно был назначен испанец Хавьер Рибалта, поработавший до того скаутом в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед». От «Зенита», приучившего в последние годы к трансферному размаху, ждали масштабных закупок, но в итоге к 1 сентября новичков Семак так и не дождался, зато команду покинули 7 футболистов. В августе крестообразные связки порвал Кристиан Нобоа. Заменить всех выбывших в одиночку вызвался Клаудио Маркизио, пополнивший петербургский клуб в день, когда вся Россия наслаждалась кострами рябин. Естественно, за этим трансфером прослеживалось личное знакомство нового спортивного директора с полузащитником. Зарплату, которую положили итальянцу в России, все источники называли разную, но в среднем звучала цифра в 3,5 миллиона евро за сезон.

 

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Итальянца встречали с распростертыми объятиями. Полузащитник, выигравший с «Ювентусом» 15 трофеев, взял 10 номер, накладывающий определенную символическую ответственность: под этим номером в 21 веке играли Андрей Аршавин и Мигель Данни.

Тот же Аршавин в 2012 году предельно четко сформулировал приговор ожиданиям футбольных болельщиков: это, конечно, их собственные проблемы. От Маркизио ждали многого: все-таки парень провел до того столько лет успешной карьеры в одном из лучших клубов мира, играл рядом с без преувеличения легендами (ту же «десятку» Клаудио взял в честь своего партнера в «Ювентусе» и сборной Италии Алессандро дель Пьеро).

 

Итальянец начал постепенно: в товарищеском матче против «Кайрата» вышел на 10 минут, во втором против «Оренбурга» — на полчаса, в третьем против «Копенгагена» — на замену на 58 минуте, в кубковом матче против астраханского «Волгаря» появился в старте. Как говорили источники «Фонтанки», связано это было с физической формой итальянца: до перехода в «Зенит» Клаудио не тренировался практически полгода, пока длился процесс расторжения контракта с «Ювентусом».

За осень Маркизио отметился в футбольном смысле трижды. Забил гол в ворота «Анжи» (в том матче «Зенит» в итоге умудрился проиграть команде, находящейся за чертой бедности):

 

Реализовал победный пенальти в ворота «Ахмата»:

 

И диким образом обрезал в игре против ЦСКА:

 

Тот обрез в итоге привел к победному голу в ворота «Зенита», а сам Маркизио был заменен в перерыве. 

В конце осени итальянец плотно осел на скамейке запасных и, по слухам, отказался выходить на поле в конце матча: мол, не в уровень. Семак тогда прокомментировал строго: «Вам показалось. Никаких проблем нет. Это внутрикомандное дело, все вопросы решаем внутри команды».

Но надо сказать, что параллельно с футбольной Клаудио жил активной светской жизнью. Перейдя в «Зенит», остановился в отеле Four Seasons. После снял квартиру в элитном доме Hovard во дворах Фонтанки с солнечной террасой и видом на самый северный город-миллионер. В сториз подпевал Тиме Белорусских и активно ходил по музеям: «Эрмитажу» и Русскому. Заключил рекламный контракт с итальянским кофейным брендом, став его послом в России.

 

Надо признать: такая активность за пределами футбольного поля несколько раздражала петербургских любителей футбола. За «Зенит» в общей сложности Клаудио провел 18 матчей во всех турнирах и лишь 5 — полных.

Весною Маркизио получил травму колена. Геннадий Орлов в своей инсайдерской передаче говорил даже о том, что итальянец может закончить карьеру. Представители «Зенита» в публичных комментариях по новым традициям хранили тайну. В своем инстаграме полузащитник выложил послеоперационную фотографию, после которой стало ясно: консервативно вылечить колено не получилось, пришлось прибегнуть к оперативному вмешательству. По информации «Фонтанки», поводом стали возрастные изменения коленного сустава.

 

 

Несмотря на травму, светская активность итальянца продолжилась в том же режиме, что вистов у любителей футбола не добавило. Постепенно полузащитник превратился в комического героя. Даже главный тренер «Зенита», отвечая на реплику комментатора Константина Генича «Пока Маркизио прославляет Петербург за счет инстаграма», иронично отметил: «Это тоже нужно». 

Вот несколько реакций из социальных сетей на новость о том, что петербургский клуб расторг контракт с Маркизио: «Без него немыслим высокий экспрессинг. Придется менять схему»; «Планирую год не отписываться от его инстаграма, его контракт я отработаю до конца»; «Уходит легенда, выпив чашку кофе на прощание»; «Легенда! Каждый сезон с ним был чемпионским»; «Кофе в горло не лезет, я его туда, а оно обратно». 

 

 

Во вторник Маркизио шаблонно попрощался с петербургскими болельщиками, естественно, в Инстаграме: «Вы помогали мне двигаться вперёд в весьма непростой период моей жизни. Вы заставили меня почувствовать себя важным, вы меня приняли, вы согрели мое сердце. Давай, «Зенит», вперёд к победе. Сегодня и всегда».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

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